Attuazione ReArm Europe, al via in Commissione del Senato l’esame dell’atto comunitario

La Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha avviato l’esame in sede consultiva primaria dell’atto comunitario (COM 2025 188 definitivo), che reca la proposta di regolamento per l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il Piano ReArm Europe. Nel corso della seduta in Commissione, la Rel. Sen. Pucciarelli (Lega) ha illustrato il provvedimento, specificando, tra l’altro che: l’attuazione del Piano ReArm Europe trova ragione nella crescente instabilità geopolitica e nell’aumento di minacce regionali e globali che richiedono un aumento significativo e urgente della spesa dell’Unione per la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa; l’UE dovrebbe fare di più per rispondere alle urgenti necessità di aumentare gli investimenti nel settore della difesa, specie considerando che negli anni recenti è stata registrata una spesa inefficiente nelle capacità militari europee con ripercussioni sulla capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa (EDTIB). Tra gli obiettivi specifici della nuova proposta normativa comunitaria rientrano, tra l’altro: espandere la piattaforma per le tecnologie strategiche (STEP) alle tecnologie e prodotti per la difesa; modificare il Fondo europeo per la difesa (FED) per sfruttare nuove sinergie con altri programmi dell’UE; modificare il regolamento sulla produzione di munizioni (ASAP); modificare il programma Europa digitale per raggiungere una maggiore autonomia, sostenendo l’implementazione di tecnologie e infrastrutture digitali. Al termine della sua relazione, la Relatrice ha ricordato che dal 1° aprile 2025 la Commissione europea ha proposto di modificare i regolamenti relativi al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)/Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF) e al Fondo sociale europeo plus (FSE+), al fine di promuovere ulteriormente gli investimenti nel settore della difesa nell’ambito del riesame della politica di coesione.

Link: Scheda del provvedimento