Audizione del Segretario Generale della difesa in Commissione Affari esteri del Senato

Il Segretario Generale della Difesa, Fabio Mattei, ha svolto un’audizione in Commissione Affari esteri del Senato in merito alle linee del suo incarico, assunto nel mese di marzo dell’anno scorso. Nel suo intervento, il Consigliere Mattei ha ricordato prima di tutto che la vera forza della Difesa è nella sinergia tra componenti civili, militari e nelle loro diverse professionalità. Successivamente, ha affermato che in un contesto geopolitico come quello attuale, assicurare la piena funzionalità del Ministero della Difesa costituisce un presupposto di sicurezza imprescindibile. Per tale motivo è fondamentale digitalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, anche con ricorso all’Intelligenza artificiale che permetterà un più rapido monitoraggio con lo stesso elevato standard di garanzie. Un altro obiettivo fondamentale è la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa attraverso ammodernamenti ed efficientamenti: un percorso complesso che implica scelte attente in termini di sostenibilità economica e destinazione d’’uso. In questo ambito, è ritenuto essenziale il contributo del mondo accademico per individuare le soluzioni più adeguate, infatti, secondo Mattei, la collaborazione con le Università rappresenta un elemento qualificante di un’amministrazione moderna e aperta al dialogo con la società. In definitiva, il Segretario generale della difesa indica tre direttrici - efficienza, efficacia e visione strategica – per affrontare lo scenario complesso e in continua rapida evoluzione, oltre che per rispettare lo spirito democratico della Repubblica.

La notizia sul sito della Difesa