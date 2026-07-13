circle x black
Cerca nel sito
 

Balcani occidentali, a Roma il vertice sull’allargamento dell’Ue

13 luglio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo scorso venerdì 10 luglio si è svolta a Villa Madama la riunione ministeriale del gruppo Amici dei Balcani occidentali, presieduta dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dedicata al sostegno del percorso di integrazione europea dei sei Paesi della regione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia). All’incontro hanno partecipato sette Stati membri dell’UE (Italia, Austria, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia) e per la prima volta è stata invitata anche l’Ungheria.

Al centro della riunione vi sono stati il rilancio del processo di allargamento dell’Unione europea, il rafforzamento della cooperazione regionale e lo sviluppo di iniziative nei settori della sicurezza alimentare, delle catene di approvvigionamento e della connettività. Il Ministro Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia al percorso europeo dei Balcani occidentali, sottolineando che l’avanzamento verso l’adesione deve basarsi sul merito e sul rispetto dei criteri comuni. Ha inoltre richiamato l’importanza di progetti strategici come il Corridoio VIII e l’IMEC, nonché del contributo della strategia EUSAIR e dei programmi di assistenza tecnica dell’UE al rafforzamento dell’integrazione regionale.

Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
allargamento UE Balcani occidentali integrazione europea sostegno Italia processo di allargamento cooperazione regionale
Vedi anche
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza