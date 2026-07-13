Balcani occidentali, a Roma il vertice sull’allargamento dell’Ue

Lo scorso venerdì 10 luglio si è svolta a Villa Madama la riunione ministeriale del gruppo Amici dei Balcani occidentali, presieduta dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dedicata al sostegno del percorso di integrazione europea dei sei Paesi della regione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia). All’incontro hanno partecipato sette Stati membri dell’UE (Italia, Austria, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia) e per la prima volta è stata invitata anche l’Ungheria.

Al centro della riunione vi sono stati il rilancio del processo di allargamento dell’Unione europea, il rafforzamento della cooperazione regionale e lo sviluppo di iniziative nei settori della sicurezza alimentare, delle catene di approvvigionamento e della connettività. Il Ministro Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia al percorso europeo dei Balcani occidentali, sottolineando che l’avanzamento verso l’adesione deve basarsi sul merito e sul rispetto dei criteri comuni. Ha inoltre richiamato l’importanza di progetti strategici come il Corridoio VIII e l’IMEC, nonché del contributo della strategia EUSAIR e dei programmi di assistenza tecnica dell’UE al rafforzamento dell’integrazione regionale.

Il comunicato della Farnesina