Torna il tradizionale appuntamento annuale con l’assemblea della Banca d’Italia. Dalle ore 10, venerdì 30 maggio, l’Adnkronos organizza un talk per seguire in diretta e commentare le Considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta, con ospiti in studio e collegamenti con i giornalisti dell’agenzia presenti a Palazzo Koch. A condurre il dibattito, i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli.