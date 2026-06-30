circle x black
Cerca nel sito
 

Basi USA, per la Difesa impiego esclusivamente tecnico e logistico

30 giugno 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A seguito delle dichiarazioni del Segretario generale della NATO, Mark Rutte, secondo cui circa 500 voli militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi USA presenti in Italia, il Ministero della Difesa ha diffuso una nota nella quale ribadisce che l’operato dell’Italia e delle Forze armate si è sempre svolto nel pieno rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali, delle deliberazioni parlamentari e degli accordi che disciplinano l’utilizzo delle installazioni alleate sul territorio nazionale. Nella stessa nota viene precisato che il Governo ha autorizzato esclusivamente attività a carattere tecnico e logistico, come già illustrato dal ministro Guido Crosetto alle Camere. Il Dicastero esprime inoltre sorpresa per le affermazioni di Rutte, ritenute frutto di una ricostruzione errata dovuta alla confusione tra le diverse tipologie di voli autorizzati.

Il comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Difesa NATO voli militari
Vedi anche
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza