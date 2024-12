Bilaterale Meloni-Orban: asse su migranti e sostegno per una pace giusta in Ucraina

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro ungherese Viktor Orbàn, che sta per chiudere il semestre di presidenza del Consiglio europeo, impegno per il quale Giorgia Meloni si è congratulata. L’occasione è stata propizia per ribadire l’impegno a promuovere il partenariato bilaterale, sostenuto anche dalla volontà di rafforzare gli investimenti e il commercio tra i due Paesi, specie nei settori infrastrutture ed energia. In fatto di politica internazionale, i due leader di Governo hanno discusso sulla situazione in Medioriente, hanno ribadito il sostegno per giungere a una pace giusta e duratura in Ucraina, oltre che l’impegno in vista della prossima Ukraine Recovery Conference, in programma a luglio 2025 in Italia. Nel corso del colloquio, è stato confermato l’impegno a supporto delle iniziative della Nato e dell’Ue per stabilizzare l’area dei Balcani occidentali. Focus particolare, inoltre, sul contrasto all’immigrazione irregolare, auspicando un consolidamento dei rapporti con i Paesi di origine e di transito per affrontare le cause profonde e per combattere la tratta di esseri umani. In particolare, hanno convenuto nella necessità di un quadro normativo aggiornato per facilitare i rimpatri dall’Unione europea. Meloni e Orbàn, infine, hanno sottolineato l’importanza di esplorare nuove modalità per prevenire e contrastare la migrazione irregolare sulla base del percorso avviato dall’accordo sancito del Governo italiano con l’Albania.

Link alla news completa: https://t.ly/dwrac