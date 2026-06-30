Cambio ai vertici della Lega Navale Italiana

Il Ministero della Difesa ha comunicato l’avvicendamento alla presidenza della Lega Navale Italiana a seguito della delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi succede all’Ammiraglio Donato Marzano nel ruolo di Presidente della Lega Navale Italiana con inizio del mandato dal 25 ottobre 2026. Nel commentare la nomina, il Ministro Guido Crosetto ha rivolto le proprie congratulazioni all’Ammiraglio De Giorgi, esprimendo fiducia nella sua capacità di guidare con autorevolezza e competenza la Lega Navale Italiana, rafforzandone il ruolo nella promozione della cultura marittima e dei valori del mare. Il Ministro ha inoltre ringraziato l’Ammiraglio Marzano per l’impegno e il lavoro svolti durante il suo mandato alla presidenza dell’ente.

Il comunicato della Difesa