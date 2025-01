Dopo oltre un decennio dall'uscita del suo ultimo film, 'Annie - La felicità è contagiosa', nel 2014, Cameron Diaz torna a recitare. L'occasione è l'action comedy di Netflix 'Back in Actin', in arrivo domani 17 gennaio sulla piattaforma streaming. La premiére tenutasi a Berlino per presentare il film ha visto l'attrice calcare il primo red carpet in cinque anni, secondo i media americani. Un ritorno molto atteso dai fan per la star di Hollywood che ha deciso di dedicarsi all'attività di imprenditrice negli ultimi dieci anni.