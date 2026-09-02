Antiparassitari: Dorfmann (Svp), "Sono prodotti da regolamentare, anche se l'argomento è dibattuto"

"Stiamo lavorando su un nuovo regolamento sui prodotti antiparassitari. Mi rendo conto che è un argomento molto controverso, però è importante perché gli agricoltori hanno bisogno di questi prodotti". Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Svp (Ppe), Herbert Dorfmann, in un'intervista a Bruxelles a margine del dibattito sui requisiti per sicurezza alimentare in sede di commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Ha spiegato: "Dobbiamo trovare un sistema in Europa che apra all'innovazione perché solo se riusciamo a portare sul mercato prodotti nuovi e più innovativi, possiamo rinunciare ai prodotti vecchi".