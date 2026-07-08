Auto, Ciccioli (FdI): "Rivoluzione culturale per uscire da crisi"

"La strada per uscire dalla crisi che attanaglia l'automotive europeo è intraprendere una "rivoluzione politico-culturale" che mobiliti le nuove generazioni". Lo afferma Carlo Ciccioli, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) e membro delle Commissioni Trasporti e Industria, durante la diretta Adnkronos "Lavori in Corso" a margine dei lavori del Parlamento europeo. La chiave strategica sarebbe la creazione di un asse con l'Africa, aggiunge, indicando il Piano Mattei come strada maestra per un patto equilibrato che dia accesso all'Europa alle risorse del continente e le restituisca un ruolo centrale nello scacchiere globale.

L'Unione europea, "un po' come tutti gli aristocratici", ha ritenuto di avere un "monopolio del pensiero" riguardo alle decisioni politiche e culturali, producendo regolamenti e procedure tecniche che hanno depotenziato il continente nell'ambito dell'automotive e oltre, mentre Stati Uniti e Cina puntavano su strategie di potenziamento delle proprie industrie: c'è dunque una radice "culturale" nella crisi attuale del settore. Pur riconoscendo che la crisi non dipenda esclusivamente dal Green Deal, Ciccioli osserva che l'Europa si è imposta regole che i competitor globali non hanno mai adottato. "Bisogna fare autocritica", dice, paragonando l'attuale pianificazione economica europea a quella fallimentare dell'Unione sovietica: "Senza un sussulto dell’Europa, il rischio è il declino industriale definitivo".