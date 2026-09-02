Incendi, Palmisano (M5S): "Emergenza strutturale. No deregolamentazione in nome della competitività"

"È significativo che appena rientrati dal dalla pausa estiva, il primo dibattito in commissione Ambiente si sia incentrato proprio sulla piaga degli incendi che ormai è eclatante. Non possiamo assolutamente far finta di nulla e trattare questa emergenza come qualcosa di episodico". Così l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano, in un'intervista a Bruxelles a margine della commissione Ambiente del Parlamento europeo. Ha sottolineato: "È un'emergenza strutturale, quindi credo che l'Europa debba intervenire in modo forte e vorrei mandare un monito ai miei colleghi che parlano ancora di approccio ideologico al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è uno dei fautori di questi incendi che hanno devastato l'Europa anche quest'estate, quindi non bisogna permettere di deregolamentare determinati meccanismi pur di magari raggiungere la competitività".