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Roberto Vecchioni rinviato a giudizio per diffamazione di La Russa junior

Il processo, con rito ordinario, avrà inizio a febbraio 2027 davanti al Tribunale del capoluogo toscano

Roberto Vecchioni - (Fotogramma/Ipa)
Roberto Vecchioni - (Fotogramma/Ipa)
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15 settembre 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
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Il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze, avendo ravvisato i presupposti della ragionevole previsione di condanna, ha disposto nell’udienza predibattimentale di oggi, il rinvio a giudizio dell'imputato Roberto Vecchioni" comunica, in una nota l’avvocato Vinicio Nardo, legale di Geronimo La Russa, costituitosi parte civile nell’ambito del procedimento che vede il cantautore protagonista di alcune dichiarazioni pronunciate durante il 'Festival La Gaberiana' a Firenze, nel luglio 2023.

Le dichiarazioni del cantautore al Festival La Gaberiana

In quell'occasione, Vecchioni aveva raccontato che nel 1997 in una festa organizzata nella sua casa di Milano, da una delle sue figlie, alcuni ragazzi avrebbero sottratto degli oggetti (tra cui alcune magliette e mutande) dall'abitazione. Nel suo intervento al Festival, Vecchioni aveva sostenuto che "uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo", senza pronunciare il cognome ma lasciando intendere che si trattasse di Geronimo La Russa. Il cantautore nel 1997 si era rivolto alla forze dell’ordine per denunciare l'accaduto e i ragazzi erano stati identificati. La posizione di Geronimo La Russa venne archiviata per la totale infondatezza della denuncia nei suoi confronti, mentre il processo proseguì nei confronti di altri ragazzi, accertandone, di alcuni, la colpevolezza.

Secondo l'accusa, quelle parole, non corrispondenti al vero, avrebbero leso la reputazione di Geronimo La Russa, che aveva presentato querela. "Roberto Vecchioni - prosegue la nota dell’avvocato Nardo, illustrando il provvedimento assunto dal Tribunale di Firenze - è imputato del reato di diffamazione aggravata. Il processo, con rito ordinario, avrà inizio a febbraio 2027".

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diffamazione Festival La Gaberiana Tribunale di Firenze
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