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Lavori in Corso: l'Europa e la Cina - Diretta il 20 maggio dalle ore 9:15

Lavori in Corso: l'Europa e la Cina - Diretta il 20 maggio dalle ore 9:15
18 maggio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al Parlamento europeo si dibatte su come proteggere le economie europee dalla sovrapproduzione di acciaio e da altre pratiche commerciali cinesi. Sullo sfondo, un rapporto che diventa sempre più complesso tra transizione energetica in corso, rischio dipendenze e le conseguenze della rivalità tra grandi potenze. Il confronto con Paolo Borchia (Lega/PfE), capodelegazione leghista all'Eurocamera e membro della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (Itre), e Benedetta Scuderi (Avs/Verdi), anch'ella membro di Itre oltre che della Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

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Sovrapproduzione acciaio Transizione energetica Rivalità grandi potenze Dipendenze Pratiche commerciali cinesi
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