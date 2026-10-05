Lavori in Corso: Scudo Ue per la democrazia, protezione o ingerenza?

Con il voto dell'Eurocamera sulle raccomandazioni della Commissione speciale sullo Scudo per la democrazia, l'Ue porta avanti un progetto volto a difendere le elezioni da disinformazione, bot e interferenze straniere, anche se c'è chi teme interferenze nella sovranità degli Stati membri e ha dubbi rispetto al nuovo Centro europeo per la resilienza. La diretta con Pina Picierno (Spazio Pubblico/Renew), vicepresidente del Parlamento europeo e membro della commissione speciale, e Stefano Cavedagna (FdI/Ecr), vicepresidente della commissione speciale.