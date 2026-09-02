circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Pesca, Lupo (Pd): "Approvati un miliardo di euro per il 2027 a sostegno acquacoltura e marinerie"

02 settembre 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La commissione pesca ha approvato la previsione bilancio per il 2027, circa un miliardo di euro, e ha respinto la richiesta di tagli del Consiglio". Così l'eurodeputato del Partito democratico, Giuseppe Lupo, in un'intervista a Bruxelles, a margine della Commissione pesca del Parlamento europeo. Ha spiegato: "La commissione ha approvando due miei emendamenti con i quali si sosterranno la pesca, l'acquacoltura, gli accordi di pesca, quindi anche i rapporti con altri paesi extra Unione Europea". Ha concluso: "Sono risorse che serviranno anche a sostenere le nostre marinerie che in questo momento vivono una grave emergenza legata al caro carburante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
parlamento europeo
Vedi anche
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza