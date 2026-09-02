Pesca, Lupo (Pd): "Approvati un miliardo di euro per il 2027 a sostegno acquacoltura e marinerie"

"La commissione pesca ha approvato la previsione bilancio per il 2027, circa un miliardo di euro, e ha respinto la richiesta di tagli del Consiglio". Così l'eurodeputato del Partito democratico, Giuseppe Lupo, in un'intervista a Bruxelles, a margine della Commissione pesca del Parlamento europeo. Ha spiegato: "La commissione ha approvando due miei emendamenti con i quali si sosterranno la pesca, l'acquacoltura, gli accordi di pesca, quindi anche i rapporti con altri paesi extra Unione Europea". Ha concluso: "Sono risorse che serviranno anche a sostenere le nostre marinerie che in questo momento vivono una grave emergenza legata al caro carburante".