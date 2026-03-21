Ucraina: Stancanelli (Lega), 'veto Orban? Tutela interessi nazionali'

Nel porre il veto sul rilascio del prestito Ue da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, il premier ungherese Viktor Orban "sta tutelando i suoi interessi nazionali". Lo dichiara a "Lavori in Corso" dell'Adnkronos Raffaele Stancanelli, eurodeputato della Lega (PfE). "In politica non esiste il problema se è corretto o non è corretto, in politica si difendono interessi nazionali e interessi anche sovranazionali", aggiunge, rispondendo a una domanda sulla correttezza del niet di Orban nonostante avesse dato il suo assenso alla mossa, insieme a tutti gli altri leader Ue, al Consiglio europeo dello scorso dicembre.