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Competitività, Moratti (FI): "Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l'Europa"

07 luglio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
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"L'Europa deve recuperare competitività per poter tornare a crescere". Lo ha detto l'eurodeputata Letizia Moratti (FI) a margine dell'evento "From Dialogue to Delivery: Advancing Europe's Competitiveness", al Parlamento europeo di Bruxelles. Moratti ha indicato tre leve principali emerse dal rapporto "Cantiere Europa+": riduzione del costo dell'energia, con fonti come idrogeno, nucleare e cattura del carbonio; completamento del mercato dei capitali, per far crescere startup europee; e neutralità tecnologica per favorire investimenti, diversificare gli approvvigionamenti e rendere l'Europa nuovamente competitiva.

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