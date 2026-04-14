Pacchetto vino, Fidanza (Ecr): "Esempio virtuoso di un'Europa che ascolta i settori produttivi"

"Molte risposte concrete apprezzate dal settore vitivinicolo", così Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, a margine dell'evento "Dal 'Pacchetto vino' ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-Ecr del Parlamento europeo a Verona, nei giorni del Vinitaly. "Adesso difesa da nuovo attacco ideologico che vorrebbe applicare etichette minacciose salutiste estreme", continua Fidanza che promette di "difendere le nostra eccellenze grazie al buon senso che distingue tra consumo consapevole e abuso di alcol".