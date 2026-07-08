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Trasporti, Ricci (Pd): "Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso"

08 luglio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
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"È un traguardo importante per i passeggeri europei: dopo 22 anni riusciamo a riformare il regolamento con un voto quasi unanime del Parlamento europeo". Lo ha detto l'eurodeputato Matteo Ricci (Pd) a margine della plenaria di Strasburgo, dopo il voto sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Tra le novità indicate: rimborsi certi dopo tre ore di ritardo, criteri più stringenti sulle circostanze eccezionali, primo prezzo online con bagaglio a mano incluso, bambini seduti accanto ai genitori senza costi aggiuntivi e procedure di rimborso più semplici in caso di ritardi o cancellazioni.

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