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Violenza di genere: Cecchettin, "Dalle scuole un segnale forte, dopo il film impennata di chiamate ai centri anti violenza"

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11 novembre 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
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"Se è una questione culturale, comunque le istituzioni possono fare tanto perché dall'educazione passano le scelte di vita".Lo dichiara Gino Cecchettin, sottolineando l'importanza di conoscere le emozioni per guidare la propria esistenza.Parlando della proiezione del film, Cecchettin evidenzia un dato significativo: "Il primo giorno è stato visto da più di 100.000 studenti e studentesse. Il Centro Antiviolenza che gestisce il 1522 ci ha raccontato che c'è stato un incremento di telefonate da parte delle giovanissime a seguito della visione". Un segnale che dimostra come, parlandone, si smuovano interrogativi facendo emergere processi di violenza subdoli, fungendo così da "grimaldello per iniziare a salvare le vite".

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