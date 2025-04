Concordato preventivo bis e Bonus Natale ampliato: pubblicato il Decreto

Dopo l’approvazione in sede di riunione del Consiglio dei ministri del 12 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 14 novembre n.167 recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione dell’emergenza.

All’art.1 il Decreto prevede una proroga temporale per poter aderire al compromesso preventivo biennale fino al 12 dicembre 2024. Con le nuove disposizioni, i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA), che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, possono aderire al concordato preventivo presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa. Sono però esclusi dall’ambito applicativo i soggetti lavoratori autonomi che operano in regime agevolato o cosiddetto forfettario. Il Decreto, all’art.2, prevede l’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti potenziali beneficiari del cosiddetto “bonus Natale” in aggiunta alla tredicesima mensilità di stipendio, includendo nella misura anche i genitori single ovvero senza il requisito precedente del coniuge a carico, fermi restando gli altri requisiti necessari ovvero avere almeno un figlio a carico e un Isee inferiore a 28 mila euro. Infine, l’art.3 introduce nuove disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze ovvero 44 milioni di euro derivanti da risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Link al testo completo del Dl: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/14/24G00188/SG