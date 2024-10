Conferenza Stato-Regioni e Unificata: gli esiti dei lavori

Il 17 ottobre si sono riunite in seduta ordinaria la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni, questa anche in sessione europea. Presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, la Conferenza Unificata ha esaminato e approvato, tra l’altro, il parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica che indica il meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato con scadenza 31 dicembre 2025. Inoltre, sono state sancite intese tra Governo, Regioni e Province sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza ambientale che istituisce la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’art.4 comma 2 del decreto 3 marzo 2011, n.28.

Per quanto riguarda la Conferenza Stato-Regioni, nel corso della seduta del 17 ottobre presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, è stato approvato, tra gli altri, il parere sulla proposta di modifica al Programma di Azione e Coesione (PAC) complementare al PON infrastrutture e reti 2014-2020, di cui alla delibera CIPE 1° dicembre 2016 n.58

Nella sessione europea della Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il parere sullo schema di disegno di legge di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione – Legge di Delegazione europea 2024”. Il DDL è all’esame del Senato assegnato alla Commissione Affari europei in sede referente.

