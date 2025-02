Consiglio dei ministri, nuovo decreto-legge sulla PA e proroga missioni internazionali

Nella riunione del Consiglio dei ministri di mercoledì 19 febbraio, è stato approvato il cosiddetto decreto PA che introduce nuove disposizioni in materia di reclutamento, organizzazione e funzionalità delle pubbliche amministrazioni per rispondere in modo concreto alle esigenze delle amministrazioni e rafforzare il rapporto con utenti, cittadini e imprese. Le nuove norme prevedono, tra l’altro, la possibilità per regioni, province, città metropolitane ed enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Inoltre, nell’ambito del Piano Mattei, viene istituito il programma “Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile” finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico e percorsi di formazione e sostegno in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Tra gli altri provvedimenti presi dal Cdm, si segnala la delibera di prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, oltre all’avvio di nuove missioni per il 2025, che saranno accompagnate da appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze per la ripartizione delle risorse del fondo per le missioni già in essere e per quelle nuove.

Link: Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 115