Cordoglio è stato espresso dal Roma City FC: "Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto. Ciao MATTI, riposa in pace", si legge in un post su Facebook. Anche l’Asd Tor Lupara ha ricordato il ragazzo con parole commosse: "Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emozioni, tante gioie, tanti ricordi".