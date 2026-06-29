A Balestrate nasce LidoAut, ragazzi autistici al lavoro sul lungomare

A Balestrate, nel palermitano, nasce LidoAut, un progetto di inclusione lavorativa che vedrà giovani autistici impegnati in attività di promozione turistica. L’inaugurazione si terrà mercoledì 1 luglio alle 10 sul lungomare Felice D’Anna. Il progetto è promosso della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ed è stato possibile grazie al contributo della società Magic Engineering, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche avanzate con sede principale in Sicilia, a Partinico, e altre sedi dislocate negli Stati Uniti, in Cina e in Polonia.

Magic Engineering ha sponsorizzato la fase di start up consentendo l’avvio del progetto che si svolgerà all’interno di un’area comunale sul lungomare, da poco riqualificata grazie all’avviso “Facciamo comunità” della Città metropolitana di Palermo. Cittadini e aziende, associati al consorzio, hanno siglato un patto di collaborazione con il Comune per gestire il terreno sul lungomare in cui si trovano anche i bagni pubblici e le docce e in cui sorgerà un hub turistico collegato al chiosco turistico situato nel centro abitato, per fornire informazioni sul territorio. La cooperativa si avvarrà della collaborazione e consulenza del centro aba La libellula di Partinico e assumerà part time tre ragazzi autistici. Tra le attività proposte ci sono tour in mare, visite nei campi di mango e in cantina, noleggio auto, transfer all'aeroporto, informazioni sui collegamenti e noleggio sdraio e ombrelloni.

Un plauso all’iniziativa è arrivato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: “Progetti come LidoAut - ha scritto in una lettera inviata alla cooperativa - dimostrano come l’inclusione possa tradursi in opportunità concrete di autonomia, lavoro e partecipazione attiva. Valorizzare i talenti delle persone con disturbi dello spettro autistico e creare occasioni di impiego nei contesti di vita quotidiana, come quello del turismo e dei servizi alla comunità, significa promuovere una cultura che riconosce le capacità di ogni persona e favorisce percorsi di crescita e piena cittadinanza. L’esperienza che prenderà avvio a Balestrate - ha proseguito il ministro - rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, realtà del territorio e volontariato, capace di coniugare sviluppo locale e inclusione sociale in una prospettiva di futuro. Auguro pieno successo con l'auspicio che questa esperienza possa diventare un modello capace di ispirare altri territori”.