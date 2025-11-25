Quest’anno, in via del tutto eccezionale, lo spettacolo Supermagic Arcano approda per la prima volta in un parco divertimenti italiano: Gardaland Resort. Il debutto è previsto per sabato 5 dicembre, un giorno prima dell’inizio ufficiale della stagione Gardaland Magic Winter, che partirà il 6 dicembre. In scena al Gardaland Theatre, lo spettacolo si inserisce nel programma speciale che accompagna il 50° anno del Parco.

Premiato come “Miglior spettacolo di magia” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, Supermagic andrà in scena per quattro date imperdibili:

•Venerdì 5 dicembre: esclusiva anteprima con un’unica replica serale dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

•Sabato 6 e domenica 7 dicembre: doppio spettacolo dalle ore 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00.

•Lunedì 8 dicembre: spettacolo unico, anticipato alle ore 17:00.

Per un totale di sei repliche, ciascuna della durata di circa due ore, lo show condurrà gli spettatori in un viaggio tra illusioni e meraviglie senza precedenti.

Sul palco si alterneranno i migliori illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori della scena internazionale, provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda.

Protagonisti italiani saranno Paolo Carta e Sara: lui, brillante illusionista e Shows and Entertainment Manager Gardaland Resort, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici, e lei, sua partner nell’arte e nella vita. Insieme hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo e presenteranno le loro più recenti e sorprendenti creazioni, fatte di imponenti e spettacolari grandi illusioni.

Sempre dall’Italia, il ventriloquo Samuel, vincitore di Italia’s Got Talent, tra i migliori al mondo nella sua arte, farà vivere irresistibili personaggi capaci di coinvolgere gli spettatori in momenti esilaranti e indimenticabili.

A condividere il palco con loro, alcuni dei migliori artisti internazionali:

•Dalla Spagna, Ramó e Alegría, campioni mondiali di magia comica, con un’esibizione esilarante che ribalta i ruoli tradizionali di mago e assistente.

•Dalla Germania, il giovanissimo Maurice Grange, campione europeo di manipolazione, che trasforma con eleganza e precisione ogni gesto in pura meraviglia.

•Dall’Olanda, Dion, premiato ai Campionati Europei e Mondiali di Magia, che unisce danza e illusioni sofisticate in un’atmosfera sospesa nel tempo.

•Dalla Corea del Sud, i trasformisti Ellie e Jeki Yoo, detentori del Guinness World Record per il maggior numero di cambi d’abito in 30 secondi, con una performance brillante e cinematografica.

•Dalla Finlandia, Jay Niemi e Jade, coppia raffinata protagonista dei più prestigiosi spettacoli internazionali, incanta con apparizioni impossibili di colombe e pappagalli, regalando al pubblico un momento sospeso tra il possibile e l’impossibile.

Chiude il cast Remo Pannain, ideatore di Supermagic e raffinato prestigiatore, che regalerà al pubblico un’esperienza unica capace di riportare la magia alla sua essenza più autentica.

Questo evento rappresenta un'opportunità per vivere la magia come mai prima d'ora, unendo l'arte dell'illusione con l'emozione del teatro in una cornice unica e suggestiva come Gardaland Theatre, il teatro che sorge all’interno del Parco Divertimenti sulle rive del Garda.