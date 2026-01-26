Con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso, il convoglio è accompagnato da un intenso profumo e ha carrozze ricche di 'golosi' dettagli

Un treno che parla di dolcezza, determinazione e di solidarietà. Soprattutto che ha battuto il record del mondo per essere il treno di cioccolato più lungo mai realizzato. Il superamento del 'Guinness world records' è stato certificato questa mattina, durante una cerimonia in Piazza Città di Lombardia, a Milano. Interamente fatto di cioccolato, con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso, il treno ha battuto il precedente primato mondiale, come certificato dalla misurazione ufficiale dei giudici del Guinness world records durante la 'Giornata del Record', ospitata a Palazzo Lombardia. Il 'dolce' convoglio si compone di 22 vagoni che sprigionano un intenso aroma di cioccolato e sono ricchissimi di dettagli: oltre alla locomotiva d'epoca, ci sono le carrozze passeggeri, con tanto di poltrone simili a quelle in velluto di una volta, una carrozza ristorante completa di tavolini e sedie e vagoni merci che trasportano materiale vario, sempre rigorosamente di cioccolato. Tra tutti, i più curiosi trasportano un carico di legna, un set di alambicchi da distilleria e un carico di rottami di ferro.

"Eventi come questo -commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- dimostrano che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma anche promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato oggi è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026. La Lombardia - aggiunge- è la prima regione italiana per valore della produzione agroalimentare, con un fatturato di circa 50 miliardi di euro, pari al 19% del totale nazionale, ed è leader anche per export e valore aggiunto. Valorizzare questi saperi significa investire in occupazione, competenze e competitività". E ancora: "la Lombardia è conosciuta come la regione del lavoro e dell’impresa, ma c’è anche un tratto che forse si racconta meno: il grande cuore dei lombardi. Una comunità che, quando c’è da sostenere chi ha bisogno, risponde sempre con generosità concreta. Questo record dimostra che sviluppo, creatività e solidarietà possono andare insieme".

Il progetto, parte del programma delle Olimpiadi della Cultura promosse da Regione Lombardia in concomitanza con Milano Cortina 2026, porta infatti con sé anche la solidarietà: l'obiettivo è sostenere gli hospice di Bergamo e Malta con un ruolo centrale dell'Associazione cure palliative, presente in piazza Città di Lombardia con la presidente Aurora Minetti. L'iniziativa ha coinvolto scuole, consorzi e realtà del territorio e prevede finalità solidali, con il sostegno a progetti benefici in Italia e a Malta, Paese d’origine del maestro cioccolatiere Andrew Farrugia.