A Roma celebrata la 57° edizione di "Calabresi nel mondo"

Si è celebrata ieri nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la 57ª edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo, quest’anno dedicata al tema “Brutium in Rete”. La manifestazione, condotta da Domenico Gareri e organizzata dall'Associazione Brutium, ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e del mondo calabrese della cultura, politica e spettacolo, tra cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud, Luigi Sbarra, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Consigliere regionale Orlandino Greco.

Lo scopo dell'evento era quello di creare collegamenti con i neo Delegati del Brutium Estero, che rappresentano comunità calabresi in diversi Paesi: Alessandro Crocco (Usa), Berenice Franca Vilardo (Bruxelles), Giovanni Calvano (Colombia), Alicia Ferraiolo (Buenos Aires), Carmela Rocca (Melbourne), Cloe Caron (Canada) e Sergio Cremona (Francia). Inoltre, è stata anche presentata l'App Brutium, creata da Massimo Spaggiari, Ceo di GSnet, pensata per avvicinare e connettere i corregionali sparsi nel mondo, rendendo concreta la costruzione di una rete globale.

Durante la cerimonia sono state consegnate le Medaglie d’Oro Calabria a donne e uomini calabresi che, con la loro vita e le loro opere, hanno contribuito a onorare la loro terra d’origine. La giornata si è conclusa con un momento di festa all’insegna della tradizione culinaria calabrese, con la pasta di “Spaghetto” di Bovalino e i vini delle Cantine Lavorata di Roccella, offerti per celebrare la gioiosa calabresità dei presenti.