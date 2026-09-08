A Roma il fisioterapista in farmacia, "per orientare in modo appropriato il cittadino verso il percorso di cura e riabilitazione più idoneo, valorizzare il ruolo professionale contribuire allo sviluppo di una rete territoriale di prossimità per la riabilitazione". Sono gli obiettivi della sperimentazione, la prima in Italia, che parte oggi a Roma in occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia - la presentazione alle 12 nella farmacia comunale del centro commerciale Euroma 2 nel quartiere Eur ma saranno 16 gli esercizi coinvolti nella Capitale - promossa dall'Ordine dei fisioterapisti (Ofi) del Lazio, l'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, Federfarma e Assofarma. L'iniziativa nasce all'interno delle nuove prestazioni che prevede la normativa della farmacia dei servizi.

Ma cosa farà il fisioterapista in farmacia? "Offre servizi di valutazione e orientamento riabilitativo direttamente a chi entra, in particolare avvia programmi riabilitativi di base e/o percorsi di auto-cura, anche a distanza, con momenti di verifica finale. Può indirizzare i pazienti verso i medici di medicina generale, gli specialisti e servizi pubblici per eventuali approfondimenti diagnostici o terapeutici", sottolinea all'Adnkronos Salute Paolo Onorati, consigliere dell'Ordine dei fisioterapisti del Lazio. La farmacia mette a disposizione uno spazio idoneo e riservato per lo svolgimento dell'attività del professionista, che oggi sarà gratis per l'avvio della sperimentazione a Roma ma che poi sarà a pagamento.

"La sperimentazione punta anche a raccogliere dei dati che saranno elaborati dal Dipartimento di Neuroscienze umane dell'Università Sapienza di Roma, coordinato dal professor Giovanni Galeoto - sottolinea Onorati - Alla fine della sperimentazione, saranno presentati i dati ufficiali con gli outcomes del lavoro". Il responsabile del progetto è il consigliere dell'Ofi Lazio, Davide Savini.