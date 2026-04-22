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A Roma nuova sede per la Fno Tsrm e Pstrp

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che rappresenta 165mila professionisti

A Roma nuova sede per la Fno Tsrm e Pstrp
22 aprile 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. Un patrimonio architettonico di grande pregio che si integra con la missione della Federazione, rappresentativa di 165mila professionisti che operano su tutto il territorio nazionale. "Con il recupero di questo luogo ci sentiamo parte attiva nella valorizzazione del patrimonio artistico", sottolinea il presidente Diego Catania. "Si tratta di una dimora storica dal valore inestimabile", da cui "abbiamo portato alla luce e restaurato gli affreschi, i dipinti e le opere d’arte al suo interno". Una sede al centro della città, nel cuore delle istituzioni. "Da oggi - continua Catania - i nostri professionisti saranno più vicini ai luoghi in cui si assumono le decisioni, una vicinanza che è insieme fisica e istituzionale e che ne rafforza la rappresentanza, affinché il loro impegno sia sempre visibile, ovunque e da chiunque. In quest'ottica auspichiamo che le nostre professioni abbiano il giusto riconoscimento e maggiore autonomia: questa è la missione che ci accompagnerà per il prossimo futuro".

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Al taglio del nastro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, autorità civili, militari e religiose, oltre a esponenti del mondo sanitario e culturale. La senatrice Beatrice Lorenzin, promotrice della legge 3 del 2018, che ha istituito la Federazione e ordinato le professioni afferenti, ha ricordato il "percorso cominciato insieme ormai tanti anni fa e che va avanti. Questa è la soddisfazione massima: siete diventati grandi e spero che possiate dare sempre un contributo costruttivo e operativo alle evoluzioni di cui noi abbiamo bisogno nel Servizio sanitario nazionale, per farlo essere sempre resiliente rispetto alle tante trasformazioni che abbiamo". Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla benedizione dei locali impartita da don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza episcopale italiana (Cei), rimarcando che la nuova sede è la casa di chi ha scelto di prendersi cura dell'altro, richiamando la vocazione dei professionisti della salute a essere, nel loro operare quotidiano, autentici costruttori di pace.

Palazzo Balestra nasce nel '400 come dimora della famiglia Muti Papazzurri, in cui ha trovato asilo Jacques Francis Stuart, l'erede al trono d'Inghilterra in esilio nella Capitale. La nuova sede della Federazione, dunque, si pone come ponte tra la cura della persona e la cura del patrimonio, tra benessere e bellezza.

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Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione Fno Tsrm e Pstrp
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