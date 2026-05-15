A Roma SaniDays 2026, quattro giorni dedicati a salute e prevenzione

"Vieni a vedere come stai". E' lo slogan di 'SaniDays 2026', manifestazione dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione, in programma a Roma dal 20 al 23 maggio alle Industrie Fluviali. Quattro giorni aperti al pubblico per prenotare visite, incontrare medici e specialisti, partecipare a talk e attività gratuite. "Avvicinare le persone alla prevenzione, rendendo la salute più accessibile, concreta e quotidiana", è l'obiettivo dell'evento giunto alla seconda edizione. Debutta invece quest'anno 'SaniDays Tuscia', spin-off territoriale della manifestazione capitolina, con appuntamenti il 21 maggio a Nepi, il 22 maggio a Bolsena e il 23 maggio a Civita Castellana. "Un'estensione del progetto pensata per portare i temi della prevenzione, del benessere e della salute di prossimità anche fuori dal contesto romano, rafforzando il dialogo con i territori e le comunità locali", spiegano gli organizzatori in una nota. SaniDays, si legge, intende "mettere a sistema non solo un evento sulla salute, ma una piattaforma capace di connettere istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico, imprese, associazioni, creator, divulgatori e cittadini. In un'unica location sarà possibile accedere gratuitamente a screening, incontrare medici e docenti universitari, seguire talk divulgativi, conoscere dal vivo creator impegnati nella divulgazione e partecipare ad attività pratiche dedicate al benessere".

Il programma 2026 affronterà "alcuni dei temi oggi più rilevanti per la salute individuale e collettiva: prevenzione, salute della donna, benessere psicologico, nutrizione, movimento e sport, longevità, salute digitale, famiglia e stili di vita". Durante una conferenza stampa a Palazzo WeGil è stato presentato il programma ufficiale della 4 giorni, nonché i fondamentali del progetto: "Promuovere una cultura della salute più accessibile, vicina alle persone e capace di integrare prevenzione, innovazione, cura, comunicazione e territorio". La mattinata è stata anche l'occasione per approfondire queste tematiche con alcuni membri dell'Advisory Board di SaniDays. All'incontro sono intervenuti, tra gli altri: Sabrina Grillo, direttore generale Upmc Salvator Mundi International Hospital; Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell'università Campus Bio-Medico di Roma; Massimo Scaccabarozzi, presidente della Sezione Farmaceutica e Biomedicale di Unindustria; Enrico Cellentani, presidente di Farmacap; Andrea Di Sorte, sindaco di Bolsena; Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale; Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e Famiglia della Regione Lazio, e l'onorevole Dario Tamburrano con un contributo video. Gli interventi istituzionali si sono alternati a panel tematici dedicati alle principali anime della manifestazione: l'innovazione nella sanità, con un focus su Ai e nuovi linguaggi; la prevenzione come pratica quotidiana, tra screening, benessere e stili di vita; la salute come rete di relazioni, comunicazione, ascolto e prossimità.

A SaniDays - riporta la nota - sono inoltre previsti eventi e iniziative organizzate con il supporto non condizionato di Lilly Italia, che contribuirà al programma con momenti di approfondimento dedicati all'informazione e alla sensibilizzazione sulla salute. Tra i partner dell'edizione 2026 anche Canon Medical, realtà di riferimento nella diagnostica per immagini, interventistica e informatica sanitaria. La nuova edizione arriva dopo i risultati della prima, che nel 2025 ha registrato oltre 200 eventi in 7 giorni, 25mila partecipanti, più di 100 organizzazioni coinvolte, oltre 50 partner e più di 500mila visualizzazioni. SaniDays è un evento pensato e organizzato da Scai Comunicazione S.r.l. Società Benefit, lo stesso team che ha ideato Rome Future Week. Informazioni e programma su sanidays.it.