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A Roma torna Ro.mens, il Festival della salute mentale

Nell'ambito della quinta edizione il concorso 'Music@Mens' per canzoni inedite sulle tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio

A Roma torna Ro.mens, il Festival della salute mentale
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08 settembre 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
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Un festival "di promozione e di prevenzione diffusa della salute mentale, per abbattere i muri del pregiudizio e per favorire atteggiamenti di accettazione". E' Ro.mens, dal 1 al 10 ottobre a Roma con la quinta edizione. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Salute mentale dell'Asl Roma 2 in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale. Il Festival 2026 è realizzato con la cooperazione sociale, con la partecipazione degli utenti, dei servizi della salute mentale adulti e minori, della Consulta dipartimentale, con il coinvolgimento dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX, e delle scuole secondarie di II grado ubicate nel territorio dell'Asl Roma 2. Nella quinta edizione una particolare attenzione è rivolta al tema dei giovani e la salute mentale.

La parola composta Ro.mens nasce dall'unione di Ro, le lettere iniziali di Roma, con Mens, che in latino può assumere diversi significati attribuibili al Festival tra i quali mente, anima, pensiero, riflessione, progetto, sentimento, coraggio e saggezza. Ro.mens vuole quindi essere un festival di promozione e di prevenzione diffusa della salute mentale, per abbattere i muri del pregiudizio e per favorire atteggiamenti di accettazione. Nell'ambito della V Edizione del Festival Ro.mens è stato bandito il concorso 'Music@Mens' per canzoni inedite riguardanti le tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale, aperto a tutti i cittadini con una età superiore ai 18 anni e alle scuole secondarie di II grado. L'iscrizione è gratuita e potrà essere presentata entro il 31 luglio 2026. Regolamento e modulistica si trovano nell’apposita sezione del portale web.

Concorso 'Scuole per Ro.mens 2026'. Il concorso per opere inerenti all'inclusione sociale e/o il pregiudizio in salute mentale è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado ubicate nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX di Roma, con tre sezioni (arti figurative, letterarie, audiovisive anche musicali). Bando e modulistica per la presentazione della domanda entro il 31 luglio 2026 sono stati inviati direttamente alle scuole interessate.

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a Roma torna Ro.mens Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 2 Concorso 'Scuole per Ro.mens 2026
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