A Scavo, Zanchini, Prandi e Caponnetto l'Ichnos International Sardegna Awards

Nello Scavo inviato del quotidiano Avvenire è il vincitore del Premio Ichnos International Sardegna Awards. La sezione per il giornalismo culturale va a Giorgio Zanchini, giornalista Rai, mentre Angela Caponnetto vince la sezione dedicata al giornalista d’inchiesta. Stefania Prandi è la fotoreporter dell’anno. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al direttivo della Associazione della Stampa Estera in Italia presieduto da Elena Postelnicu (Radio Romania) e composto da Segretario Bernard Bedarida (Eurovision e TF1) Christian Schubert (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Vice Presidente e Tesoriere, Aart Heering (Reformatorisch Dagblad) vice presidente, Sergio Mora (La Industria) vice segretario, e dai consiglieri, Gustav Hofer (Arté), Alfredo Tesio (Politiken), Jesper Jensen (Weekendavisen), Albana Kepi (Ora News, tv), Eva Pedersen (Europeisk Politikk), Violina Hristova (24Chasa), Ejaz Hamad (Consigliere Pubblicista), e Tatjana Dordevic (Consigliere delegato Sezione Alta Italia).

Sarà presente anche l’ex presidente Maarten van Aalderen corrispondente del quotidiano olandese De Telegraaf, autore di numerosi libri, tra cui 'Il bello dell’Italia' e 'Talenti d’Italia'. Lo ha deciso la giuria composta da Luigi Contu, direttore Ansa, Davide Maria Desario, direttore Adnkronos, Gaspare Borsellino, direttore Italpress, Veronica Gentili, giornalista e coduttice Mediaset, Emanuele Dessì, direttore Unione Sarda, Maria Latella, giornalista, Dario Maltese, vice direttore Tg 5, Anthony Muroni, Direttore di Tele Sardegna, Emma D’Aquino, giornalista Rai Tg1, Ilaria Portas, Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Susi Ronchi, giornalista e coordinatrice 'Giulia Sardegna', Elvira Serra, scrittrice e giornalista del Corriere della sera, Giacomo Bedeschi, ex direttore della Nuova Sardegna, Michele Cagiano de Azevedo, vice direttore Skytg24, e dal segretario generale Luciano Tancredi, direttore della Nuova Sardegna.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà a Pula in Sardegna nella location di Forte Village Resort Venerdi 26 e Sabato 27 Settembre. L’evento è realizzato con il contributo dalla Regione Autonoma della Sardegna assessorato alla Cultura, con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, con la partnership di Aeroitalia. Media Partner è SkyTg24