A sorpresa danzatore si esibisce sul tavolo dei relatori durante convegno

E' salito sul tavolo dei relatori senza preavviso, iniziando a danzare: Tony Panaro, verticalista di fama nazionale, ha stupito tutti oggi, durante la seconda giornata di Urbanpromo all'Innovation Center di Fondazione Cr Firenze.

La rassegna sull’urbanistica organizzata da Inu e Urbit ospitava un focus sul tema della rigenerazione degli spazi urbani attraverso l’arte. Il titolo dell’iniziativa, che metteva a confronto le principali fondazioni italiane dedicate alla danza e gli esperti di urbanistica, era appunto “Rigenerare con la Cultura”.

Durante l'intervento di Gigi Cristoforetti, direttore del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, il pubblico ha assistito a un momento sorprendente: Panaro è improvvisamente salito sul tavolo dei relatori, alzandosi dalla platea degli uditori, vestito in giacca e cravatta, regalando una performance mozzafiato. Un avvenimento inaspettato e che nessuno immaginava potesse avvenire durante un convegno su urbanistica e cultura. Ma la performance non è stata scelta a caso: l’evento infatti riprende e amplia le riflessioni già avviate in Urbanpromo 2023 sull’utilizzo della cultura, nelle sue varie forme e attività, come strumento centrale per il successo di interventi di rigenerazione urbana. In particolare è affrontato il tema dell’uso degli spazi pubblici come teatro di attività culturali e gli effetti che si hanno sul funzionamento del sistema sociale e culturale delle aree di intervento.

L’esibizione di Panaro, ideata dal CCN/Aterballetto, ha incarnato perfettamente il tema della giornata, che esplorava l’importanza del corpo nella rigenerazione urbana e nella percezione degli spazi. Con movimenti acrobatici che hanno ipnotizzato i partecipanti, Panaro ha saputo trasformare il convegno in una vera e propria esperienza artistica e culturale, facendo risuonare i luoghi e coinvolgendo gli spettatori. Lo scopo dell’intervento a sorpresa ha voluto mettere in evidenza il ruolo del corpo come strumento di forte connessione con lo spazio urbano, capace di riempire di nuovi significati i luoghi in cui approda.

Il convegno ha avuto così una svolta inaspettata, amplificando il messaggio sull'uso degli spazi pubblici e il potenziale della cultura come catalizzatore per la rinascita delle città. La platea, composta da rappresentanti delle istituzioni, fondazioni bancarie e professionisti del settore, ha accolto con entusiasmo questa singolare esibizione, che ha arricchito il dibattito e offerto una nuova prospettiva sulla fusione tra arte performativa e trasformazione urbana.