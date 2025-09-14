Un 18enne e un 14enne sono indagati dalla Procura con le accuse di violenza sessuale aggravata e revenge porn

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata da un 18enne e da un 14enne che hanno poi diffuso il video su Whatsapp. E' accaduto a Sulmona, in provincia de L'Aquila e ne danno notizia 'Il Messaggero' e 'Il Centro'. La vicenda è emersa grazie alla denuncia della minore abusata che ha raccontato l'accaduto ai genitori che si sono rivolti ai Carabinieri di Sulmona che hanno avviato le indagini e perquisito le abitazioni dei due indagati ai quali sono stati sequestrati cellulari e computer per essere analizzati.

Le indagini sono seguite dalla Procura dei Minori e da quella di Sulmona. L'accusa, secondo quanto riferito dai quotidiani, è di violenza sessuale aggravata e revenge porn. La vittima sarà ascoltata in modalità protetta con il supporto di psicologi e assistenti sociali.