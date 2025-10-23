Affreschi da indossare, la moda racconta Filottrano grazie a Luca Paolorossi

Il sarto dei vip lancia il progetto 'Fodere d'autore' per la nuova collezione 2026. "Abbiamo trasformato gli affreschi in seta, i palazzi in ispirazione e gli abiti in ambasciatori del nostro territorio"

Nel cuore delle Marche, a Filottrano, prende vita un progetto che unisce eleganza, creatività e identità territoriale: “Fodere d’autore”. Ideato da Luca Paolorossi, stilista noto per vestire personaggi celebri e attuale sindaco della città, per il quale questo progetto rappresenta una fusione tra arte e sartoria. Lo stilista e ambasciatore della sartoria marchigiana con la sua 'Sartoria Paolorossi' si distingue da tempo per la sua capacità di trasformare ogni abito in un’opera d’arte. Con “Fodere d’autore”, le fodere interne degli abiti diventano protagoniste: realizzate in seta e decorate con motivi ispirati agli affreschi storici dei palazzi di Filottrano, non sono semplici dettagli, ma veri e propri quadri nascosti. Ogni fodera racconta una storia, trasmette emozioni e celebra la bellezza marchigiana.

Questo progetto si inserisce nel più ampio programma “Rinascimento a Filottrano”, avviato nel 2022 da Paolorossi per valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale. Un team di fotografi, grafici e stampatori ha immortalato gli affreschi più suggestivi della città, poi riprodotti fedelmente su tessuti di alta qualità da una stamperia rinomata del territorio. Per ottenere un risultato unico: abiti da cerimonia, che faranno parte della collezione 2026 della sartoria, impreziositi da fodere che parlano di storia, arte e territorio. Grazie alla collaborazione con i proprietari dei palazzi storici, ogni capo diventa un pezzo esclusivo, un “souvenir” di pregio che porta con sé l’anima di Filottrano.

Luca Paolorossi immagina questi abiti indossati nei contesti più raffinati, da Montecarlo a Tokyo, trasformando i clienti in ambasciatori della bellezza marchigiana. “Ogni fodera è una carezza d’arte -afferma Paolorossi- voglio che chi indossa i miei abiti senta il battito della nostra terra. La moda può essere cultura, memoria, emozione”.