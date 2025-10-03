circle x black
Agricoltura, Sheikh (Syngenta): "Digitale aiuterà agricoltori a essere più efficienti e produttivi"

03 ottobre 2025 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale e l'innovazione digitale cambieranno radicalmente l'agricoltura. Vediamo infatti che gli agricoltori hanno molta esperienza e molta conoscenza e, quando si forniscono loro dati e previsioni migliori, possono prendere decisioni migliori. Supportati dall'intelligenza artificiale possono migliorare la redditività, la resa del raccolto e i risultati di sostenibilità. Si tratta di quella che chiamiamo 'agricoltura 4.0', nella quale il ruolo dei dati e del digitale è quello di aiutare gli agricoltori a diventare più efficienti e più produttivi". Così Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer di Syngenta, all'evento 'The ConversAItion – dialoghi di agricoltura e innovazione' organizzato da Syngenta Italia in occasione dell'edizione 2025 della Milano Digital Week, di cui l'azienda è partner ufficiale, al Made Competence Center.

