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Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave

E' successo nel quartiere Villaseta. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, era insieme alla famiglia in casa di parenti quando si è verificato l'incidente

Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
10 maggio 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, insieme alla sua famiglia era a casa dei parenti quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agrigento che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso.

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agrigento bimbo cade da palazzo agrigento incidente villaseta
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