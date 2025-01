Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè non nasconde la commozione: "Giornata irripetibile per Agrigento"

È un centro città blindato, con pattuglie di poliziotti e carabinieri in ogni angolo, transenne, chiusure al traffico in molte zone, ad accogliere questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento per la cerimonia inaugurale della Capitale della cultura. L’ordinanza di chiusura al traffico, firmata dal nuovo comandante della polizia municipale Vincenzo Lattuca, prevede divieti di sosta con rimozione forzata e blocchi alla circolazione in diverse zone della città. I provvedimenti sono in vigore già da ieri e saranno validi fino alle 15 di oggi, coinvolgendo numerosi snodi stradali chiave.

"Sono emozionato". Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè non nasconde la commozione quando parla con i giornalisti in attesa dell'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Teatro Pirandello di Agrigento dove si terrà la cerimonia inaugurale di Agrigento Capitale della Cultura. "Questo è un giorno importante per Agrigento e tutto il territorio agrigentino e Lampedusa", dice, ricordando che Lampedusa fa parte del progetto del la Capitale della Cultura. "Una giornata come oggi per Agrigento è irripetibile. Abbiamo dato al nostro territorio una grandissima opportunità e dobbiamo essere bravi adesso a mantenere quello che abbiamo promesso di fare e andare oltre. Il 2025 deve essere un punto di partenza affinché poi Agrigento possa godere di quanto si è fatto in questi anni", dice ancora il sindaco.

Miccichè preferisce non tornare sulle polemiche dei giorni scorsi, come la pioggia all'interno del Teatro Pirandello e le strade asfaltate 24 ore prima dell'inaugurazione, e smorza i toni: "Io vado oltre, vado avanti, ritardi non so chi è che li denuncia di volta in volta". "Voglio ringraziare - ha aggiunto - il presidente Schifani che ha dimostrato come sempre una grande sensibilità e un grande interesse per il nostro territorio. La regione siciliana è al nostro fianco".

Ex sindaco di Lampedusa: "Isola esclusa!

“Agrigento è stata scelta quale Capitale italiana della cultura 2025 anche perché, nel progetto iniziale presentato al momento della candidatura, Lampedusa aveva un ruolo determinante", dice Totò Martello, capogruppo del Pd al Comune di Lampedusa e Linosa. "In tutti questi mesi però non è mai stata fatta alcuna riunione né attivata alcuna iniziativa per il coinvolgimento dell’isola, nel disinteresse più totale non solo del capoluogo ma anche della stessa Amministrazione comunale di Lampedusa che, probabilmente per propria incapacità, ha del tutto e colpevolmente ignorato quella che, almeno sulla carta, poteva essere un’opportunità di promozione culturale e turistica. A questo punto che senso ha continuare a far parte della provincia di Agrigento? Presenterò una mozione al Consiglio comunale per chiedere di attivare tutte le iniziative necessarie affinché la nostra isola diventi l’83° Comune della provincia di Palermo”. .

“Mi rivolgo anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - aggiunge Martello - affinché valuti questa situazione con la massima attenzione. Signor Presidente, saremo anche ‘Capitale della Cultura’ ma a Lampedusa per una visita specialistica fanno aspettare anche mesi, e in provincia di Agrigento abbiamo ancora i rubinetti a secco e l’acqua nelle vasche da bagno”.