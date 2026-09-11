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Agrigento, casa abusiva ereditata dal padre: si dimette il vicesindaco Crosta

A chiederne le dimissioni era stato il leader di Controcorrente La Vardera, mentre il sindaco Sodano aveva preso tempo

Giovanni Crosta - Instagram
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11 settembre 2026 | 15.08
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Il vicesindaco di Agrigento Giovanni Crosta si è dimesso dall'incarico. Lo ha annunciato lo stesso Crosta, dopo le polemiche suscitate sulla casa abusiva che ha ereditato dal padre. E' stato il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera a chiederne pubblicamente le dimissioni, mentre il sindaco Michele Sodano, anch'egli di Controcorrente, aveva preso tempo. Oggi, venerdì 11 settembre, la decisione di Crosta.

"A seguito dell’enorme clamore mediatico creatosi attorno alla mia persona, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di assessore e vicesindaco di Agrigento, non avendo, in questo momento, la necessaria serenità per portare avanti il mio mandato ed operare al meglio nell’interesse della collettività, come ho fatto fino ad oggi", ha detto Crosta.

"Ritengo fermamente di essere vittima di speculazioni politiche strumentali finalizzate a rompere gli equilibri sino ad oggi in atto. Tuttavia, il rispetto che nutro per le istituzioni e per i cittadini mi impone di fare un passo indietro per mettere fine a sterili polemiche. Ringrazio gli elettori che, con la loro fiducia, mi hanno permesso di mettere le mie competenze a disposizione della collettività, e tutta la cittadinanza per l’affetto ricevuto e la vicinanza dimostrata in questi giorni", ha concluso.

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