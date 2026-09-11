circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Quici (Cimo): "Medici ospedalieri chiedono una legge sull'atto medico"

'Se il giudizio clinico venisse ridotto solo a protocolli e algoritmi si allontanerebbe ancora di più il rapporto tra cittadino e medico'

Guido Quici - (foto Adnkronos)
Guido Quici - (foto Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I medici ospedalieri chiedono innanzitutto una legge sull'atto medico, che in questo momento non c'è: attualmente è regolato da un Codice deontologico. In assenza" di una legge, "diventa difficile identificare i campi di competenza, ma soprattutto di responsabilità. Il medico è sempre stato responsabile della diagnosi e della terapia del paziente. Con l'aumento delle professioni sanitarie, c'è bisogno di stabilire delle regole in modo che il cittadino e i professionisti non abbiano problemi in futuro". Lo ha detto Guido Quici, presidente nazionale Cimo-Confederazione italiana medici ospedalieri e presidente Federazione Cimo-Fesmed, intervenendo a Palazzo Montecitorio a Roma alla presentazione del documento 'Atto medico' e del volume scientifico dal titolo 'Etica ed atto medico: riflessioni e proposte', a cura di Francesca Gambetti.

L'incontro, organizzato dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma, aveva l'obiettivo di definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È stata anche l'occasione per parlare di intelligenza artificiale e nuove tecnologie. "Se il giudizio clinico venisse ridotto solo a protocolli e algoritmi, si allontanerebbe ancora di più il rapporto tra cittadino e medico - osserva Quici - Questo va recuperato assolutamente nell'ambito della deontologia. Il nostro Codice ci impone che il colloquio tra medico e paziente sia quotidiano e non ingolfato dalla medicina amministrata".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cimo (Confederazione italiana medici ospedalieri) atto medico medici ospedalieri legge sull'atto medico intelligenza artificiale
Vedi anche
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza