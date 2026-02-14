circle x black
Al Senato un incontro di riflessione tra istituzioni ed esperti per la prevenzione e il contrasto al bullismo

14 febbraio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
Il 7 febbraio si è celebrata la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, preoccupanti fenomeni sempre più in crescita, soprattutto tra i giovani. A una settimana di distanza, il Senato della Repubblica ha aperto le sue porte per un incontro di riflessione e confronto, che ha riunito istituzioni, esperti, terzo settore e media su una delle emergenze sociali più rilevanti per le nuove generazioni. L'obiettivo dell'evento, organizzato su iniziativa del senatore Paganella, è stato rafforzare una strategia condivisa di prevenzione e contrasto al bullismo e al disagio giovanile, promuovendo il dialogo tra scuola, istituzioni, famiglie e società civile.

