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Bisceglie, cinque indagati per la morte della 12enne schiacciata da un albero

L'ipotesi è di concorso in omicidio colposo per quattro dipendenti del Comune e il rappresentante legale della ditta che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico

Carabinieri
Carabinieri
15 aprile 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque persone sono indagate per la morte di Alicia Amoruso, la dodicenne schiacciata a Bisceglie da un albero di pino, a tronco grosso, caduto durante le forti raffiche di vento che spiravano sulla cittadina in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di un atto dovuto in considerazione degli accertamenti tecnici irripetibili programmati, a partire dall'autopsia il cui incarico verrà conferito oggi e alla necessità conseguente di nominare consulenti di parte.

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Nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Trani, con l'ipotesi di concorso in omicidio colposo, sono stati iscritti quattro dipendenti del Comune e il rappresentante legale della ditta che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico. Le indagini si concentrano su azioni o omissioni, sostanzialmente autonome, che possono aver causato l'evento.

La tragedia è avvenuta in via Veneziano, nei pressi della scuola media 'Monterisi' frequentata dall'alunna. Vicino alla transenna che delimita l'area sottoposta a sequestro penale, già da ieri sono stati lasciati fiori, peluche e striscioni per Alicia in cui tra le altre cose familiari, compagni di classe e semplici cittadini reclamano giustizia, oltre a rendere omaggio alla dodicenne.

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