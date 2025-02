Il provvedimento non è esecutivo: resta sospeso per consentire a Basciano il ricorso in Cassazione

Il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso per Alessandro Basciano il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex compagna Sophie Codegoni. La decisione arriva dopo il ricorso della Procura, dopo che il gip aveva scarcerato il deejay accusato di stalking nei confronti dell’influencer conosciuta al Grande Fratello Vip. Il provvedimento non è esecutivo: resta sospeso per consentire a Basciano il ricorso in Cassazione.