Buona la seconda. Dopo non essersi presentato all'appuntamento dello scorso 6 agosto, oggi, giovedì 14, Alessandro Basciano è entrato in commissariato Centro a Milano e si è fatto mettere il braccialetto elettronico. Il trentaseienne è accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip.

L'ex concorrente del reality show ha fornito le sue generalità, è tornato sui suoi passi fornendo il domicilio di una casa in zona Porta Venezia a Milano, ed è stato avvertito che il braccialetto elettronico funziona anche all'estero e rileva eventuali tentativi di manomissioni che potrebbero costargli non solo i domiciliari, ma anche l'arresto in carcere se la Procura lo ritenesse opportuno.

Lo scorso aprile la Cassazione aveva confermato per Basciano il divieto di avvicinarsi (a meno di 500 metri) e di comunicare con l'ex compagna Codegoni. La decisione confermava l'indicazione del Tribunale del Riesame di Milano a cui si era inizialmente rivolta la Procura - l'aggiunta Letizia Mannella e il pubblico ministero Antonio Pansa - dopo che la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva scarcerato il deejay arrestato il 21 novembre 2024. Intanto, il deejay da oltre un milione di follower e che si divide tra i locali di Spagna e Grecia posta storie social da Mykonos.