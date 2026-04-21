Alla Milano Design Week Haier presenta 'Inside the Experience'

In occasione della Milano Design Week, Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, presenta “Inside the Experience”: un racconto immersivo e diffuso che trasforma Milano in un Haier Hub, un ecosistema interconnesso di spazi, tecnologia e contenuti. Il progetto trova il suo epicentro in Via Bergognone 26, nel cuore del Tortona Design District, dove nasce il fulcro della partecipazione di Haier alla Design Week. Il percorso si estende poi in altri punti chiave della città: dallo spazio espositivo di Superstudio Maxi in Via Moncucco 35, con un partner d’eccezione Invictus Yatch, allo stand Arrex – Technology by Haier a Eurocucina, oltre alla presenza capillare del brand sul territorio meneghino negli showroom e flasgship store dei partner. “Per Haier, l’innovazione non è un traguardo, ma è l’esperienza che ci conduce verso l’eccellenza”, dichiara Emiliano Garofalo, Country Manager Haier Italy. “Inside the Experience racconta il nostro Haier Hub dove il design incontra la nostra tecnologia adattiva al servizio delle passioni dei nostri consumatori. Attraverso attività immersive, collaborazioni d’eccellenza e innovazioni di prodotto, dimostriamo come il mondo Haier sia il cuore pulsante di esperienze autentiche e definite su misura.”

“Inside the Experience” prende forma anche grazie al coinvolgimento di partner d’eccellenza che amplificano e arricchiscono la narrazione del brand. Dall’entertainment al mondo dell’arredo cucina, fino all’avventura nautica e alla mobilità del futuro, ogni collaborazione contribuisce a costruire un sistema multisensoriale a 360°. Anche lo sport trova una nuova dimensione, definendo scenari di condivisione legati a una delle passioni più trasversali del pubblico. A completare il racconto, momenti di confronto e approfondimento con architetti, designer e voci autorevoli del settore, affiancati da eventi dedicati alla cultura del gusto, contribuiscono a mettere in relazione persone, luoghi e innovazioni. Varcare il portale d’ingresso di Bergognone 26 significa immergersi in un percorso guidato dalla luce, che accompagna il visitatore attraverso ambienti pensati per sorprendere e ispirare. Dal foyer, spazio contemplativo dedicato al design e ai nuovi trend, prende forma il concetto di “cucina scomposta”, che si sviluppa attraverso composizioni modulari, materiali e soluzioni tecnologiche. Il viaggio si amplia poi in un’area immersiva in cui luci, suoni e narrazioni dialogano con i sensi, conducendo le persone verso lo spazio dedicato ai prodotti e alle tecnologie adattive, dove l’ecosistema Haier dimostra la propria capacità di apprendere e modellarsi intorno alle abitudini delle persone. Il courtyard centrale diventa il luogo in cui il racconto di marca si sviluppa attraverso il dialogo con passioni e linguaggi contemporanei.

Il pubblico viene qui coinvolto grazie a una ricca programmazione che intreccia eccellenza, sport, gaming e cultura del cibo – conversazioni, degustazioni e showcooking, con il coinvolgimento di chef, influencer e protagonisti del mondo dello sport e del design, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Haier su concetti chiave come stile, tecnologia, innovazione e performance. Il progetto “Inside the Experience”, infatti, si rafforza grazie a un sistema di sinergie strategiche, che amplificano la partecipazione attraverso attivazioni legate alla potenza del tifo e al punto di vista esclusivo della Haier Cam, trasformando ogni momento in un’esperienza da condividere. In questo scenario, la collaborazione con la Lega Calcio Serie A e con Dazn si concretizza in una cabina di regia dedicata, dove è possibile immergersi nella “casa dello sport”, e con incontri con leggende del calcio. Parallelamente, l’intrattenimento firmato Nintendo in una postazione dedicata, trasforma le Smart TV Haier MiniLED da 75 pollici in veri e propri portali immersivi con un titolo iconico come Mario Tennis Fever, che combina azione sportiva e abilità strategica.

In un’atmosfera dinamica, scandita da DJ set e momenti di socialità, la cucina si trasforma in spettacolo: gli showcooking vedono protagonisti chef rinomati come Chiara Pavan e Gennaro Esposito, mentre l’effervescenza di Ferrarelle e le degustazioni esclusive curate da Antinori completano la dimensione sensoriale che unisce novità di prodotto e cultura del gusto. La Milano Design Week di Haier è anche occasione per ospitare eventi d’approfondimento sul ruolo della tecnologia nell’abitare domestico, a cui i visitatori potranno partecipare presso lo spazio in di Via Bergognone