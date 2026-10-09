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Allarme minicar a Roma, 67enne denuncia: "Colpito da un passeggero con un tubo di plastica"

L'aggressione domenica scorsa in viale dei Quattro Venti

Davide Iacopini e una minicar - (Fotogramma/Ipa)
Davide Iacopini e una minicar - (Fotogramma/Ipa)
09 ottobre 2026 | 17.05
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

C'è una nuova denuncia relativa all'allarme minicar nel quartiere Gianicolense a Roma. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina un uomo di 67 anni si è presentato alla Stazione dei carabinieri di Monteverde Nuovo, riferendo che nella tarda serata di domenica 4 ottobre, mentre camminava in viale dei Quattro Venti, nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una minicar di colore nero con a bordo due persone e il cui passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo in plastica.

Gli altri casi

Nei giorni scorsi diverse persone hanno denunciato di essere state aggredite con modalità analoghe. All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ci sono anche altri tre episodi simili avvenuti nello stesso quartiere. L’ultimo riguarda un ragazzo colpito, mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar.

Come sta l'attore Iacopini

Lunedì 5 ottobre a farne le spese è stato l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo l'ultimo bollettino medico al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata.

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