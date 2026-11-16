Allarmi bomba, Nordio: "Non possiamo farci condizionare da continuo 'al lupo al lupo'"

"E' bene prevenire questi fenomeni o comunque renderci conto che oggi siamo molto vulnerabili; quanto più la tecnologia avanza, tanto più siamo vulnerabili. Occorre avere tutta una serie di 'fantasie' che possano prevenire questi tipi di allarmismi e, allo stesso tempo, educare le persone a vincere gli allarmismi". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Treviso D'Autore, organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo. "Io - aggiunge Nordio - credo che quello che hanno fatto e che hanno detto il ministro dell'Interno e la presidenza del Consiglio di recente sia estremamente saggio". Nel senso che "non potendo farci condizionare da questo continuo 'al lupo, al lupo', dobbiamo far finta che il lupo non arrivi. Poi magari il lupo arriverà un giorno, chi può saperlo? Ma questi sono rischi che si corrono sempre". Il fatto, aggiunge il ministro, è che "stiamo vivendo un momento di grande transizione e siamo in mezzo al guado. Alla fine le cose si assesteranno. In questi mesi, il connubio tra Intelligenza artificiale, capacità di inserirsi in tutte queste forme di comunicazione e l'avanzare della tecnologia, che è esponenziale e rapidissimo, ci espone a tutta una serie di considerazioni e di rischi che però non sono nuovi. Una volta erano altri, oggi sono questi. Non dobbiamo scoraggiarci perché ogni momento storico ha le sue difficoltà".

"Se la presidente Meloni mi chiedesse di ricandidarmi per me sarebbe un onore. Quello che decide la mia presidente per me va bene, senza però insistere o tantomeno pretendere qualcosa. Io sono grato per l'opportunità che mi è stata data". Ha detto il ministro. "Allo stesso tempo - aggiunge Nordio - avendo battuto il record di longevità perché sono il ministro più longevo della storia d'Italia dai tempi della Costituzione del Regno, credo si debba giustamente lasciare posto ad altre energie più giovani. Naturalmente nel caso vincesse le elezioni il centrodestra".

"La giustizia umana è una giustizia che per definizione può essere sbagliata - ha poi spiegato Nordio -. Nel caso Busetto, ad esempio, sono intervenuti polizia giudiziaria, magistrati della procura della Repubblica alla quale appartenevo, giudice delle indagini preliminari, Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello e poi alla fine si è scoperto che quella persona condannata era innocente. Dobbiamo prenderne atto con dolore. Fa parte della fallibilità della giustizia umana".

"Noi abbiamo già fatto una riforma sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione per i reati minori; per il resto sarebbe necessaria una riforma globale del Codice di procedura penale. E qui dobbiamo ammettere che i tempi non ci sono più". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Treviso D'Autore.

Alla domanda se quindi si voterà a maggio o in autunno, tuttavia, Nordio risponde: "Innanzitutto la decisione spetta al presidente della Repubblica, molto spesso ci si dimentica che noi non siamo in Gran Bretagna dove il premier decide di sciogliere i parlamenti".

In ogni caso, conclude, "credo che il governo arriverà a scadenza naturale".