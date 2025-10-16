All'asta a Ginevra uno dei diamanti rosa più rari al mondo

L'universo dell'alta gioielleria si prepara a un nuovo evento da record. Il prossimo 12 novembre Sotheby's a Ginevra presenterà all'asta "The Glowing Rose", un rarissimo diamante rosa Fancy Vivid Pink da 10,08 carati, considerato uno dei più straordinari mai apparsi sul mercato nell'ultimo decennio. Dopo il clamoroso successo della vendita di "The Mediterranean Blue" per 21,5 milioni di dollari (circa 20,4 milioni di euro) lo scorso maggio, ora Sotheby's punta alla conquista di un nuovo primato con "The Glowing Rose".

Caratterizzato da una tonalità rosa pura e luminosa priva delle comuni sfumature secondarie - "The Glowing Rose" è soltanto il terzo diamante rosa con taglio cuscino e peso superiore ai 10 carati a essere proposto all’asta negli ultimi dieci anni. La sua stima preliminare si aggira intorno ai 20 milioni di dollari (pari a circa 19 milioni di euro o 16 milioni di franchi svizzeri, ovvero circa 16,6 milioni di euro), cifra che lo colloca tra i pezzi più ambiti dell'anno.

Il diamante verrà esposto in anteprima al pubblico a Singapore (17-18 ottobre) e Taipei (23-24 ottobre), incastonato in un elegante anello progettato su misura dalla storica maison britannica Boodles, tra i massimi esperti mondiali di diamanti rosa.

"È un onore collaborare con Sotheby's per valorizzare un diamante di tale importanza e bellezza. Questo progetto rappresenta l'apice della nostra lunga e proficua collaborazione", ha dichiarato Jody Wainwright, amministratore delegato di Boodles Ltd.

Estratto nel 2023 in Angola da un grezzo di 21 carati, "The Glowing Ros" è stato lavorato nel rispetto degli standard etici internazionali e certificato dal Kimberley Process, che garantisce la tracciabilità e sostenibilità del diamante.

Appartenente al rarissimo gruppo dei diamanti di Tipo IIa - meno del 2% del totale - il gioiello si distingue per una purezza chimica eccezionale e una trasparenza ottica fuori dal comune. Il colore rosa vivace, fenomeno dovuto a microscopiche distorsioni nella struttura cristallina, è una vera e propria anomalia naturale: solo lo 0,0001% dei diamanti mondiali raggiunge questa intensità cromatica.

Boodles ha disegnato un'anello su misura per "The Glowing Rose", ispirandosi alla forma del diamante. La montatura in platino è arricchita da diamanti bianchi taglio baguette e brillante, che si alternano a diamanti rosa dell’ex miniera di Argyle incastonati in oro rosa Single Mine Origin. Il design geometrico richiama una stella, mentre un discreto motivo a chevron rosa completa il gioiello, esaltando l’incredibile intensità del colore principale.

Il taglio cuscino, recentemente tornato in auge anche grazie all'anello di fidanzamento sfoggiato da Taylor Swift, è particolarmente apprezzato per la capacità di enfatizzare la saturazione e la brillantezza del colore nei diamanti colorati. E nel caso di "The Glowing Rose", il taglio si sposa perfettamente con la tonalità intensa e la limpidezza della pietra. Sotheb's spera di replicare o addirittura superare i risultati record ottenuti con altri diamanti rosa leggendari, come "The Williamson Pink Star" (11,15 carati, venduto nel 2022 per 57,7 milioni di dollari, ovvero circa 54,8 milioni di euro) e "The Eternal Pink" (10,57 carati, aggiudicato nel 2023 per 34,8 milioni di dollari, circa 33 milioni di euro).

Con caratteristiche gemmologiche così rare e una provenienza etica garantita, "The Glowing Rose" si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia delle aste internazionali di alta gioielleria. (di Paolo Martini)