Nuova ondata di maltempo in arrivo oggi, domenica 23 marzo, sull'Italia. La protezione civile ha emesso un allerta meteo arancione per la Toscana con rischio idrogeologico sui settori settentrionali e gialla per altre sei Regioni. Si tratta per quest'ultima di Puglia, in Umbria, sui settori orientali delle Marche, sulla parte restante della Toscana, quella che non è arancione, e su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e del Lazio.

L'avviso prevede sin dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia, sui settori ionici di Calabria , Basilicata e Sicilia. "Dalle prime ore di oggi - si legge nell'avviso della Protezione Civile - e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, specie sui settori occidentali e settentrionali". Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Firenze osservata speciale

Allerta arancione per la pioggia a Firenze in particolare per il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo dei corsi d'acqua secondari e in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Massima attenzione fino a oggi alle 14 anche per quelli della zona di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Gli avvisi sono stati emessi in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa: in varie zone il 'reticolo' è compromesso, ci sono argini lesionati e sono possibili nuove frane e smottamenti.

Il governatore Toscana Giani oggi nell'alto Mugello

Il presidente della Toscana Eugenio Giani oggi si recherà a Palazzuolo sul Senio e a Marradi nell'alto Mugello. "L'obiettivo – ha spiegato Giani - sarà sia monitorare i danni attuali sia progettare interventi strutturali per evitare situazioni in cui strade e ferrovia rimangano chiuse per giorni o settimane. Il rischio, altrimenti, è lo spopolamento di questi territori". "La Toscana diffusa - ha detto ancora Giani, e in particolare il Mugello, ha bisogno di un piano speciale di infrastrutture e il coordinamento fra le istituzioni è urgente e necessario per affrontare in modo efficace queste criticità".

Le previsioni meteo

Quella odierna, segnala www.iLMeteo.it, sarà una domenica segnata da forti acquazzoni. Nubifragi saranno possibili, soprattutto, intorno al Mar Ligure, sempre tra Toscana e Levante ligure, ma anche sul Triveneto: stante la stazionarietà della perturbazione presente, il Ciclone Martinho, avremo ancora abbondanti nevicate sulle Alpi sopra i 1500 metri, localmente a quote inferiori o superiori.

Il vento associato al ciclone sarà ancora in prevalenza di Scirocco e soffierà forte al Sud, soprattutto in Puglia con locali raffiche di tempesta.